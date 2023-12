Proef in Amersfoort en Utrecht: fietsende groepjes krijgen sneller groen licht

“Dit is hét punt in Amersfoort waar het enorm druk is en waar goede doorstroming voor fietsers en automobilisten enorm belangrijk is”, verklaart wethouder Tyas Bijlholt de keuze voor deze kruising. Mocht het systeem goed werken en het resultaat positief zijn, dan overweegt Amersfoort het op meerdere plekken in te zetten. Deze proef duurt in ieder geval tot maart 2024.