Tonnen cash, dure auto's en kilo's harddrugs gevonden bij doorzoekingen in Utrechtse panden

De doorzoekingen vonden afgelopen maandag plaats in vier woningen in Utrecht, een bedrijfspand in Houten, een garagebox in Bilthoven en een woning en bedrijfspand in Meteren. Agenten troffen tientallen kilo's harddrugs en meerdere tonnen aan contant geld aan. De politie nam verder dertien voertuigen en 'diverse communicatiemiddelen in beslag'.