Wethouder Lot van Hooijdonk overleeft opnieuw motie van wantrouwen in debat over Utrechtse parkeerapp

Met deze kleine knieval waren coalitiepartijen meer dan tevreden. En dus mag de wethouder opnieuw blijven zitten. Opvallend in het debat is de rol van de PvdA en Student & Starter in deze crisis. In het verleden hebben deze partijen meerdere keren het vertrouwen in wethouder Van Hooijdonk opgezegd. Zo diende de PvdA in 2019 samen met anderen nog een motie van wantrouwen in die de wethouder opriep om af te treden. Die motie haalde het destijds niet. Ook Student & Starter steunde die motie. In het verleden werden er zeven pogingen gedaan om de wethouder de laan uit te sturen, geen daarvan haalde een meerderheid omdat de coalitiepartijen de wethouder bleven steunen.