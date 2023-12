Vanaf vandaag minder bussen en trams door personeelstekort: 'Het is niet anders'

Politici: 'Het regent klachten'

De Statenfracties in de provincie Utrecht maken zich zorgen. In een commissievergadering zeiden politici van GroenLinks en de PvdA deze week dat het klachten regent over de nieuwe dienstregeling van U-OV. De fractie UtrechtNu! noemt het snijden in het aantal stadsbussen "teleurstellend".

Mobiliteitsgedeputeerde André van Schie is ook teleurgesteld. Er gaan namelijk minder bussen rijden dan is afgesproken met de provincie. "Ik deel uw gevoel van onmacht", zei hij. Hij liet weten intensief te blijven praten met de vervoerders over wat wel en niet kan.

Eerder trokken zestien gemeenten in de provincie Utrecht al gezamenlijk aan de bel over de afschaling van het busvervoer. Ze maken zich zorgen over nieuwbouwwijken die minder goed bereikbaar worden dan vooraf werd gedacht.