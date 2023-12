Weer treinen naar Spoorwegmuseum, probleem met overgangen verholpen

Dat de treinen weer gaan rijden is goed nieuws voor het Spoorwegmuseum. De kerstperiode is de drukste periode van het jaar voor het museum. "Daarom is het belangrijk dat bezoekers ook per trein kunnen aankomen. De laatste weken kon dat niet. Daarom ben ik blij dat we iedereen nu ook weer via het spoor kunnen verwelkomen" zegt de directeur van het museum, Nicole Kuppens.