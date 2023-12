Dit is waarom er vannacht 14 vrachtwagens stilstaan op de Houtensebrug

Voor wie per toeval vannacht – rond een uurtje of twee – naar de brug bij Houten kijkt: niet schrikken. Want het klopt dat een team van Rijkswaterstaat met allerlei proeven aan de gang is. Voordat de A27 over het Amsterdam-Rijnkanaal verbreed kan worden, moeten ze eerst checken of de brug wel sterk genoeg is. Hoe dat eruit ziet? “Stel je een laboratorium in de openlucht voor”, zegt projectmanager Don van Hees.