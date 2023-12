Wethouder Oosters: ‘Vroegtijdig ontruimen ateliers Vlampijpstraat is onvermijdelijk’

Volgens Oosters is het een verzekeringskwestie. Het pand is van de gemeente, maar die heeft het verhuurd aan DePlaatsmaker, die het op haar beurt doorverhuurt aan de kunstenaars. Het pand aan de Vlampijpstraat is in slechte staat en de risico’s op een calamiteit worden steeds groter. Op dit moment is de veiligheid nog niet in het geding, zegt de wethouder. “De verzekeraar van DePlaatsmaker heeft aangegeven deze risico’s niet meer te kunnen dekken”, zei Oosters in de raad. “Dat heeft DePlaatsmaker doen besluiten de huur op te zeggen. En als gemeente delen we die mening wel.”