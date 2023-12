‘Rijke Utrechters’ willen niet vrijwillig afstand doen van gratis huishoudelijke hulp

De regering heeft deze trend ook gezien en heeft aangegeven dat vanaf 2026 de inkomenstoets opnieuw ingevoerd zal worden bij huishoudelijke hulp. Wethouder Streefland herkende het patroon. Echter voor Utrecht is de stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op de regeling minder groot, zo betoogt Streefland. Is er sinds 2019 gemiddeld een toename van de hulpvraag van 27 procent, in Utrecht is die stijging 16 procent. Het feit dat rijkere Utrechters vaker een beroep op de regeling doen klopt volgens de wethouder.