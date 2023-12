In de toekomst wordt parkeren voor leraren bij scholen minder duur, maar niet gratis

Utrecht - Utrechtse scholen krijgen in de toekomst parkeerkorting voor leraren van buiten de stad die bij de school willen parkeren. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad. Ook moet er goedkope parkeerruimte komen in parkeergarages, die van de gemeente zijn. Hoe de regeling er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.