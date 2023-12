Utrecht op ramkoers met de minister over kwijtschelding lokale belastingen

Nu het voorstel desondanks is aangenomen moet wethouder Schilderman een melding doen bij de minister. Die heeft verschillende manieren om in te grijpen. Wat hij gaat doen wordt later pas duidelijk. Fractievoorzitter Rick van der Zweth verwacht overigens dat de minister het besluit gaat gedogen. Dat zou betekenen dat vanaf de lente van volgend jaar de gemeentebelastingen kwijtgescholden kunnen worden. De verwachting is dat later de Tweede Kamer de drempel omhoog zal brengen. De wethouder is gisteravond ook opgeroepen om daar extra voor te lobbyen.