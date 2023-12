Soest vindt ruimte voor 142 betaalbare woningen, gaat daarvoor de hoogte in

In Hart van Soest, zoals de projectontwikkelaars het plan noemen, komen vooralsnog 64 sociale huurwoningen, dertig huurappartementen in de middeldure sector en 48 zorgappartementen. Parkeren was volgens wethouder Treep nog even een puzzel, maar het is de plannenmakers gelukt om er voldoende ruimte voor in te tekenen en de auto's toch zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, door de parkeerplaatsen deels in te graven. Voorwaarde is wel dat de zorgappartementen ook echt voor zorg bestemd blijven. Bij dat woonblok zijn daardoor achttien parkeerplekken minder nodig.