Domplein als 300 jaar oude homo-ontmoetingsplek: nieuwe kaart toont queergeschiedenis van Utrecht

De Heksenkelder, zoals Savannah Bay voorheen heette, werd in 1975 opgericht door een lesbisch stel. Het duo opende hiermee de eerste feministische boekwinkel. Huisman vult aan: "Het was toen ook al een community voor lesbische vrouwen." Als gevraagd wordt of mannen ook welkom waren in de boekenzaak, zegt de universitair docent: "Aanvankelijk was iedereen welkom, maar de boekenzaak zat in de kelder van een café. Dat werd in 1978 een vrouwencafé en daar waren mannen niet welkom."