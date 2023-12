Waarschuwing voor mogelijk frauduleuze '2050 Paris'-collectanten: 'Geen enkele verantwoording over donaties'

Maar zodra er contact wordt gezocht, volgt er geen antwoord. Ook is er geen KVK-nummer, aldus het CBF. "Het geeft weinig controleerbare informatie. Er wordt geen verantwoording afgelegd aan de hand van een financieel verslag, laat staan dat er sprake is van een jaarverslag gecontroleerd door een kascommissie of accountant. Verder konden we ook geen informatie vinden over het bestuur van 2050 Paris."