Drugs en dure schoenen: Nieuwegeiner (37) die drugsbende zou leiden gearresteerd

De arrestatie maakte deel uit van een reeks invallen op zes locaties in Nieuwegein, IJsselstein en Amsterdam. In één van de huizen in Nieuwegein zijn ook een vuurwapen en zeer zwaar vuurwerk gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het vuurwerk afgevoerd en op een veilige plaats laten ontploffen. Ook zijn er audioapparatuur, dure schoenen en andere luxe goederen in beslag genomen.