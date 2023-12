Utrechts onderzoek concludeert: vruchtensap niet zo ongezond als eerder gedacht

Floor Scheffers onderzocht voor haar proefschrift of het drinken van puur vruchtensap zonder toegevoegde suikers of andere toevoegingen een alternatief kan zijn voor het eten van fruit of dat het beter vermeden kan worden, zoals frisdrank. De onderzoeker, die begeleid werd door het RIVM en het UMC Utrecht, keek hier naar het effect bij mensen met een chronische ziekte, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of astma. Scheffers concludeerde dat puur vruchtensap niet zo gezond is als fruit, maar ook niet zo ongezond als frisdrank.