Dit is waarom er in Utrecht geen referendum is over betaald parkeren, en in Amersfoort wel

Op vragen of Van Hooijdonk een referendum een goed middel vindt om te peilen of Utrechters voor of tegen betaald parkeren in de hele stad zijn, geeft ze alleen ontwijkende antwoorden. "Ik vind daar niet zoveel van", zegt ze tegen RTV Utrecht. "We hebben een tijdje geleden een raadsvoorstel gemaakt om betaald parkeren voor de hele stad in te voeren. Dat hadden we zo ook met elkaar afgesproken." Ook op de vraag of ze voor of tegen inspraak van Utrechters is geeft ze geen antwoord: "Ik ga hier niet een gesprek over referenda voeren. Ik ben ook niet wethouder referenda, dus dat ga ik niet doen."