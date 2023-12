Renswoude vergeet Oekraïne niet, tiende vrachtwagen met hulpgoederen vertrokken

In de kranten ziet Henny dat Oekraïne niet meer op de voorpagina staat, maar een klein stukje in het midden van de krant is geworden. "Wij blijven enthousiast inzamelen en goederen geven. Natuurlijk zijn er andere dingen gaande in de wereld, maar daardoor is er in Renswoude niet minder aandacht voor Oekraïne. Wij blijven komen."