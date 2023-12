Amersfoorters bezorgd over woningbouwplannen Langs Eem en Spoor

Het meest genoemde punt van zorg is de Amsterdamseweg die lastig over te steken is. In de plannen is dit nog steeds een 'Berlijnse muur' die als een snelweg tussen de nieuwbouw en de bestaande wijk loopt. Dit terwijl het juist een verbindingsweg zou moeten zijn. Gevreesd wordt dat de nieuwe bewoners daardoor niet de voorzieningen in het Soesterkwartier gaan gebruiken. Kinderen kunnen de oversteek niet veilig gebruiken.