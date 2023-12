Weer 'sprankje hoop' voor longcovidpatiënten dankzij nieuw onderzoek, maar 'oplossing nog niet nabij'

Marc Bonten, hoogleraar infectieziekten aan het UMC Utrecht coördineert het grootschalige Europese onderzoek naar long covid. Bij dit onderzoek wordt gekeken of bestaande medicijnen de symptomen bij patiënten met long covid kunnen helpen herstellen. "Daarvan is niet bekend of het voor een grote groep een bijdrage kan leveren voor het herstel. Dat gaan we onderzoeken in Europees verband. Met onze collega’s in andere landen gaan we hetzelfde protocol gebruiken", legt Bonten uit.