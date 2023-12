Utrechtse hoedenzaak viert 100-jarig jubileum en is nu hofleverancier: 'Ik glim van trots'

Honderd jaar lang zijn er hoeden verkocht in de Bakkerstraat. Vroeger was de hoed heel populair, vertelt Baldi: "Toen mijn oma begon, was zij de vijfde hoedenzaak in de Bakkerstraat. Toen het minder populair werd, hielden ze er een voor een mee op. Wij bleven over." Maar bij Van Dijck gaat het nog hartstikke goed. Inmiddels is er zelfs een webshop waar klanten hoeden kunnen kopen.