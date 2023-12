Houtenaren starten tegenpetitie voor opvanglocatie asielzoekers: 'Grote groep ziet het wél zitten'

Gisteren ging daarom de petitie 'Zeg ja tegen vluchtelingen in Houten' online, als reactie op een eerdere petitie tegen het azc. Op het moment van schrijven is de petitie van Goudswaard en de andere initiatiefnemers ruim 1400 keer ondertekend. "Dat laat wel zien dat er in Houten ook een hele grote groep is die het wel ziet zitten. Die hebben we de afgelopen weken amper gehoord." Overigens is de petitie tegen het azc momenteel nog vaker ondertekend, ruim 5000 keer.