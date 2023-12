Regen zorgt voor rustige Winterfair Amersfoort: 'Alles is nat'

"Het is lekker nat he", lacht Mary Smulders uit Putten. De standhouder verkoopt servies als hobby. Druk ziet ze het niet meer worden: "Ik vrees met grote vrezen." Even verderop bij de kraam van Marijke Schouten is het niet gelukt om alle spullen droog te houden. Schouten: "Alles is nat, mijn haakwerken en spullen. Thuis maar alles over de verwarming want volgende week staan we op de kerstmarkt in Leusden." Ook zij verkoopt spullen voor het goede doel, voor Breiborst. Een organisaties die zachte borstprotheses breidt voor vrouwen die een (deel van) één of beide borsten moeten missen.