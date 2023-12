Kerstmarkt Baarn afgelast na stormschade: 'Terrein bezaaid met omgewaaide kramen'

Er was een droge zondag voorspeld en dus was er goede moed om het weekend na een mindere zaterdag goed af te sluiten. Martin Pater uit Hilversum had zijn kraam laten staan om vandaag erwtensoep en worst te verkopen. "Dan kon alles mooi drogen, het zou niet regenen volgens de voorspellingen." En Pater was niet de enige met die gedachte, organisator Rogier Engels herkende het terrein bijna niet terug: "Het was chaos, de kramen lagen overal."