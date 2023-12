Is koffiegeur van de Douwe Egberts-fabriek te hinderlijk? 'Huidig niveau aanvaardbaar'

Utrecht - De geur van vers gebrande koffiebonen. Wie in Utrecht-West woont is wel bekend met het aroma van de Douwe Egberts-fabriek. Je houdt ervan of je vindt het maar niets. De vraag was dit jaar of de geur te hinderlijk is voor geplande nieuwbouwwoningen aan het Thomas á Kempisplantsoen. Het project liep in maart vertraging op omdat er onderzoek nodig was om vast te stellen of de uitstoot wel aanvaardbaar is. De resultaten zijn nu bekend.