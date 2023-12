Utrechts lijflied van Herman Berkien haalt Top 2000: 'Geweldig dat het is gelukt'

Vandaag werd bekend dat het Utrechtse nummer de Top 2000 heeft gehaald. "Echt geweldig dat het gelukt is", zegt De Jager. “Het is natuurlijk best heel bijzonder om een specifiek Utrechtse artiest in een landelijke lijst te krijgen. Mede dankzij alle media-aandacht en het programmaboekje van FC Utrecht is het gelukt. Ook hebben we via Facebook veel gedaan; alle buurten hebben we bestookt met vragen om te stemmen.”