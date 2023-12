Dit is waarom Hercules - Ajax in de Galgenwaard is 'uitverkocht', maar er toch nog ruim 18.000 lege plaatsten zijn

"De verlichting rondom het hoofdveld is niet geschikt voor een uitzending op televisie", laat de voorzitter van de voetbalclub Fons Visser weten. Het hoofdveld van de club op sportpark Voordorp is niet goed verlicht. Het is niet prettig voetballen in het donker. Daarom wordt de verlichting niet vaak gebruikt. "Voor een reguliere wedstrijd is de verlichting ook niet goed genoeg. Het is dan een beetje schemerig op het veld." En dat is niet handig bij zo'n bekerduel.