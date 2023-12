2 jaar cel voor zwaar geweld tegen politieman: 'Schoppen tegen het hoofd waren potentieel dodelijk'

De agent kwam met een aantal collega's tussenbeide toen een slepende burenruzie in de F. Koolhovenstraat in mei volledig escaleerde. Gedurende de nacht was de politie al meerdere keren op meldingen afgekomen, er werd over en weer gescholden en bedreigd. Toen de politie D. 's ochtends wilde aanhouden, ging het mis. Hij trapte de agent hard tegen diens been en vervolgens drie keer tegen het hoofd.