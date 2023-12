Spookprojecten en bizarre kortingen: IT-ondernemer lichtte zakenrelaties en kennissen voor tonnen op

Het was volgens de verdachte allemaal begonnen toen het bedrijf dat hij met een compagnon had opgericht financieel in zwaar weer kwam. Door een verandering bij de internetzoekmachine van Google waren ze voor klanten lastiger te vinden. "Ik probeerde ons bedrijf in leven te houden door te schuiven met geld, maar dat ging mis", verklaarde H. in de rechtszaal. Hij had de steeds intentie gehad om iedereen terug te betalen en het was nooit de bedoeling geweest om er zelf beter van te worden. Maar dat laatste is volgens het OM volkomen ongeloofwaardig.