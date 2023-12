Utrecht verliest te veel creatieve makers en komt met 'broedplaatssubsidie'

“Het is heel belangrijk om actief ruimte te blijven zoeken voor culturele makers in een groeiend Utrecht", zegt wethouder Eva Oosters (Cultuur). "Veel nieuwe of jonge kunstenaars en muzikanten kunnen geen betaalbare maakruimte vinden in de stad, waardoor we ook heel veel makers verliezen in Utrecht. Om een levendige en culturele stad te blijven is het daarom nodig te helpen met het maken van nieuwe culturele broedplaatsen."