Dit is waarom koffiegeur bij Utrecht hoort: 'Het betekent dat we bijna thuis zijn'

Voor nieuwe bewoners is het hopen dat ze de geur kunnen waarderen, of er gewoon aan gewend raken. Want nu het onderzoek van de gemeente is afgerond, betekent het dat verdere ontwikkeling en nieuwbouw in het gebied weer mogelijk wordt. Chris en Els wonen tweehonderd meter van de koffiefabriek af. Waar Chris niet zo'n sterke mening over de geur heeft, is Els wel duidelijk: "Het is niet mijn geur. Ik vind de koffie bij ons binnen beter ruiken."