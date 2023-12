Baasjes papegaai Coco balen enorm: politie maakt geen zaak van verdwijning

Toen Coco drie weken geleden verdween, was de papegaai rond aan het vliegen in de buurt. Dat mochten de vogels van Marcel en Miranda een aantal keer per week, zodat ze "even vogel konden zijn". Dat gebeurt na het verdwijnen van Coco niet meer. "We durven het niet meer. We hebben nu gps-trackers uit Amerika besteld. Dat zijn de enige trackers die geschikt zijn voor ara's, want die kunnen ze niet kapot maken."