Scheuring bij Utrechtse jongerenpartij Student & Starter

In een radio-uitzending van Stadhuisplein op Bingo FM verzuchtte Charlotte Passier van Volt, dat dit geen ideale situatie is. "Ik denk dan, jeetje, dan zitten er straks twee nieuwe eenmansfracties in de raad. En dat is een heleboel werk in je eentje", zei Passier op Bingo FM. "In die zin ben ik wel een beetje bezorgd. Gaat dat goed?" S&S maakt onderdeel uit van de coalitie in Utrecht. Julia Kleinrensink, de fractievoorzitter van GroenLinks maakt zich geen zorgen over het verlies van een zetel voor de coalitie. "We hebben nog altijd een meerderheid, dat is het goede nieuws", zei ze op Bingo FM. "Ik vind het in eerste instantie heel rot voor Student & Starter wat hier aan de hand is, want die hadden er een andere gedachte bij en dat is nu anders gelopen."