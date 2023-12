FrieslandCampina schrapt 900 banen in Nederland, zuivelconcern spreekt van 'zware dag'

"We beseffen dat de mededeling over het verlies van arbeidsplaatsen een grote impact heeft op de betrokken mensen. We zullen dan ook ons uiterste best doen om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden in deze moeilijke tijd", verklaarde hij. "Deze kostenbesparingen moeten ertoe bijdragen dat FrieslandCampina goed kan concurreren en winnen in de markt, in het belang van onze medewerkers en leden-melkveehouders."