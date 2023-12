Langere verhuistijd voor honderden bewoners van Utrechtse studentenflats

Zo bleek dat bewoners niet alleen moeite hebben met het feit dat ze moeten verhuizen, maar ook opnieuw moeten hospiteren terwijl sommigen er net een zoektocht op hebben zitten. De woningcorporatie wil daarin tegemoet komen. “Daarom hebben we gezegd: als je geen zin hebt om te hospiteren, dan kunnen we je ook direct plaatsen in een kamer", zegt Kreeft. "We willen ervoor zorgen dat iedereen op een goede plek terechtkomt. Dat betekent dat we maatwerk toepassen.