Utrecht is een nieuwe partij rijker, en die zit ook gelijk in de gemeenteraad

En dat is tegen het zere been van de jongerenpartij, want iedereen bij S&S tekent een overeenkomst dat hij afziet van zijn zetel ten gunste van de kandidaat die Student & Starter voordraagt. Partijvoorzitter Pieper: “Het is teleurstellend dat we ons wisselsysteem, na tien succesvolle jaren, dit jaar niet kunnen waarborgen. Dit wisselsysteem is een kernprincipe van onze partij." Volgens Pieper is Paalman door het schenden van deze afspraak niet welkom bij de fractie van Student & Starter. "Dat hij ervoor kiest om toch de zetel in te nemen, vinden we een miskenning van de kiezers van Student & Starter", zegt Pieper.