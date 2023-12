Hoogheemraadschap wil vanaf 2025 motorbootjes op Kromme Rijn verbieden voor betere waterkwaliteit

Dat is volgens het waterschap nodig om de ecologische waterkwaliteit van de Kromme Rijn te verbeteren. Die moet in 2027 aan de Europese regels voldoen. HDSR verwacht dat het aantal recreanten op het water behoorlijk zal verminderen door een verbod op boten met een brandstofmotor. Het aantal motorbootjes op de rivier is in tien jaar tijd enorm toegenomen, aldus het waterschap. Gemotoriseerd varen brengt de bodem in beweging en zorgt voor golfslag.