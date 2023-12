Hertenkampen mogen tóch blijven bestaan, kabinet draait fokverbod terug

Na de publicatie van het voorstel was er veel aandacht voor de lijst. Enerzijds reageerden dierenwelzijnsorganisaties instemmend, maar klonken er ook grote zorgen bij hertenhouders. "Zij hebben aandacht gevraagd voor het feit dat hertenkampen in Nederland een lange geschiedenis kennen, op grote schaal voorkomen en een maatschappelijke waarde hebben", schrijft demissionair minister Piet Adema in de brief. "Dat heeft mij ertoe doen besluiten om, in dit uitzonderlijke geval, te voorzien in een permanente vrijstelling voor houders van damherten (Dama dama) en edelherten (Cervus elaphus) van het verbod om dieren te houden die niet op de huis- en hobbydierenlijst staan."