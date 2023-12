Ook Amersfoort Panel straft nieuw parkeerbeleid af

Tijdens de verkiezingen mochten Amersfoorters ook naar de stembus over het nieuwe parkeerbeleid. Een ruime meerderheid stemde tegen de plannen. In geen enkel stembureau in de gemeente stemden meer mensen voor dan tegen de plannen.

Die plannen zijn lastig in één vraag te vatten. Het nieuwe beleid gaat namelijk niet alleen om parkeren. Het gaat ook om het creëren van meer groene ruimte. Het is vooral een plan voor woningbouw. Als de hoeveelheid ruimte die nu wordt ingenomen door de auto niet wordt ingeperkt, is er geen ruimte voor alle woningbouwplannen van de gemeente. Omdat het zo’n breed plan is, is een enquête gemaakt.