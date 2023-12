80 (!) auto-inbraken in 6 weken in IJsselstein, politie hoopt op doorbraak na meerdere aanhoudingen

Twee verdachten zijn twintig jaar en komen uit Utrecht. Ze werden gisteren aangehouden na een melding op de Teenschillerlaan in IJsselstein. Een 46-jarige IJsselsteiner is vandaag in zijn woonplaats gearresteerd nadat inwoners een auto-inbraak meldden op de Jacob van Maerlantstraat. De twee aangehouden Utrechters zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in het onderzoek. De derde verdachte zit nog vast.