'Roestige' opstart van treinverkeer naar Spoorwegmuseum

Bij roestrijden wordt er een testtrein heen en weer gereden, zodat het laatste roest van de rails verdwijnt. Omdat de trein al een maand niet reed, was dat nodig. En dus reed er een andere trein dan gebruikelijk tussen Utrecht Centraal en Utrecht Maliebaan. "Ik dacht eerst ze zetten ander materieel in. Maar die trein ging dus roestrijden. Hij ging een paar keer over het spoor dat heel lang niet gebruikt is."