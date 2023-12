Bang voor een burnout? Utrechtse psycholoog legt feit en fabel uit

"Daar zijn verschillende theorieën over, er zijn veel wetenschappers die denken dat onze werksituatie maar ook maatschappelijke situatie zo veranderd is, dat er meer beroep gedaan wordt op je brein. Je moet meer doen in het leven. Er zijn meer taken, zowel de balans bewaken en ontspannen is moeilijker geworden. We hebben naast het werk heel veel prikkelrijke activiteiten. De tijdlijnen van sociale media, eigenlijk alles wat er op schermen afspeelt. Je ligt ontspannen op de bank maar je brein is voortdurend bezig. De jonge generatie van nu heeft een veel belastender privéleven. Ze zitten nooit stil, willen meer en hebben veel te veel prikkels. De werkende man van vroeger had dat allemaal niet, die had veel minder om handen buiten het werk."