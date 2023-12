Wendie ligt al een maand in het ziekenhuis en gunt haar kinderen een kerstboom

Wijk bij Duurstede - Met Kerst thuis zijn: dat is de grote wens van Wendie de Klein. Of het lukt is nog maar de vraag. Sinds eind november ligt ze met ernstige complicaties in het ziekenhuis. Haar kinderen Rosa (21) en Thomas (18) houden het huishouden draaiende en komen vaak op bezoek. Wendie wil haar kinderen in het zonnetje zetten met een mooie kerstboom.