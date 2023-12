Jongen (14) loopt blijvend letsel op na aanval bulldogs, eigenaresse moet de gevangenis in

De Amerikaanse bulldogs waren volgens het hof niet aangelijnd en niet gemuilkorfd toen ze op 19 mei 2022 op een industrieterrein in Nieuwegein de jongen aanvielen. Het slachtoffer zat op de fiets, werd door de honden ten val gebracht en door beide dieren gebeten. Hij liep daardoor 41 open bijtwonden op, is daarvoor in het ziekenhuis behandeld en heeft blijvend letsel opgelopen. "Hij is voor het leven getekend", staat in de uitspraak van het hof.