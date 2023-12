Utrecht over verhoogde terreurdreiging: 'Er zijn al zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen'

Het tegengaan van radicalisering, of dat nu gaat om jihadisme of rechtsextremisme, heeft in Utrecht al geruime tijd de volle aandacht, benadrukte de gemeente. "Als driehoek (burgemeester, politie en justitie red.) staan we continu in contact met onze veiligheidsdiensten. De afgelopen tijd hebben we al zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen in de stad, die al passen bij dit verhoogde dreigingsniveau. We blijven de situatie uiteraard nauwgezet monitoren."