Zonne-energie langs snelwegen: steeds meer Utrechtse gemeenten komen met plannen

Ook Woerden wil zonnepanelen mogelijk maken langs de A12. "Dit sluit goed aan bij de ambities die we in Woerden hebben", zegt wethouder Jelmer Vierstra. ‘We willen de komende jaren meer duurzame zonne-energie opwekken. Dat doen we het liefst met zonnepanelen op daken. Maar daar hebben we nog niet genoeg aan. Daarom zijn we blij dat we met de andere gemeenten samen kunnen werken aan zonnepanelen langs de A12. Daar hebben zonnepanelen minder impact op ons mooie landschap dan in de weilanden.’