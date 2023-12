Dit doet Utrecht om Oud en Nieuw feestelijk én veilig te houden

Met Oud en Nieuw is de politie zichtbaar en aanspreekbaar voor burgers. Bij geweld tegen hulpverleners of situaties waarbij zij hun werk niet kunnen uitvoeren treedt de politie repressief op. Als de veiligheid van inwoners of hulpverleners ernstig in gevaar komt kan de ME worden ingezet. Boa's worden ingezet in wijken waar de jaarwisseling normaal gesproken rustig verloopt.