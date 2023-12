Aannemer kapt 12 bomen in Utrecht zonder vergunning

Woonin is door de gemeente gevraagd om informatie te delen over de precieze opdrachtverstrekking van de corporatie aan de aannemer. "Op basis van deze informatie gaat één van onze inspecteurs het gesprek aan met Woonin om zo passende vervolgstappen te kunnen bepalen", aldus de wethouder. "Indien blijkt dat er grond voor handhaving is, zullen wij handelen volgens de Beleidsregel Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen." Voor deze overtreding kan een proces-verbaal opgelegd worden, een last onder dwangsom en een herplantingsplicht.