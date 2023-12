Stadhuis Wijk bij Duurstede blijft in handen van de gemeente, raad unaniem tegen verkoop

"De grote keuze die voorlag, was de vraag: verkopen we het unieke pand uit 1662 of behouden we het en gaan we renoveren", vertelt D66-fractievoorzitter Bart van Asperdt. Daarover is nu een knoop doorgehakt. "Gisteravond heeft de gemeente unaniem, en dat is in onze gemeente toch wel uniek, het besluit genomen dat het beter is dat het stadhuis gemeentelijk eigendom blijft."