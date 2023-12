Nieuwe directeur Utrechts museum Catharijneconvent

De voorzitter van de raad van toezicht van het museum, Kees Beuving, is blij met de benoeming van Paulides: "Wij zijn er ten volle van overtuigd dat Josien de juiste persoon is om samen met alle medewerkers vorm te geven aan het museum en de grote ambities waar het voor staat." Het museum toont kunst van het christendom en is van plan om in 2025 te verbouwen.