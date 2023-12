Hoe de inwoners van dit dorp zelf voor extra woningen zorgen: 'We zijn in de gloria dat het lukt'

"Het is ongelofelijk, dit hebben we met alle inwoners zélf voor elkaar gekregen." Inwoner Hans Miltenburg wijst glunderend naar een stuk weiland tegenover de kerk. Dat is nu nog van een boerin, maar over een paar jaar verrijst daar een wijkje van vijftig woningen. "Je hoort zo vaak verhalen over woningbouwplannen die worden afgeschoten, maar dit is ons gelukt."